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لبنان

آخر عمليات "حزب الله".. ماذا استهدف هذا المساء؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:57
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيليّة.
 
وذكر الحزب أنه قصف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، شرقي بلدة مارون الراس، مستوطنة شتولا، وفي غربي بلدة علما الشعب.
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أيضاً، قال الحزب إنه قصف شن هجوماً بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة.
 
أيضاً، كشف الحزب أنه استهدف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، للمرّة الثانية، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية، فيما استهدف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة 
 
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