حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران

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دخل شابان الى فرن شهير في منطقة الجعيتاوي واقدم احدهما على سرقة هاتف يعود الى احد الموظفين، ولكن سرعان ما تم اكتشاف الموضوع والقاء القبض عليه من قبل ابناء المحلة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".الا ان مجموعة من النسوة، عمدت الى مهاجمة الفرن مطالبين بالافراج عن السارق ومهددين بتحطيم الفرن اذا اقدم صاحبه على التبليغ عن السارق الى القوى الامنية، قبل ان يغادرن على متن كيا بيكانتو تبين ان لوحتها مزورة.وقد ناشد أهالي المنطقة القوى الامنية الحماية بعدما كثرت في الاونة الاخيرة المخالفات الامنية.