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لبنان
انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المستهدف في معركة ليلا
Lebanon 24
19-11-2024
|
02:51
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استطاعت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" من انتشال جثة الشهيد ابو حسن فران من المبنى الذي استهدفه العدو الاسرائيلي ليلا على مفرق بلدة معركة، ولا تزال اعمال الانقاذ مستمرة للعثور على شهداء او ناجين او جرحى.
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