معارك بين عناصر "حزب الله" وقوات العدو على محور شمع - طيرحرفا - البياضة

لا تزال المعارك بين عناصر "حزب الله" وقوات العدو تدور بين الحين والاخر على محور بلدات شمع، طيرحرفا، البياضة ، وسط تعرض المناطق والقرى المذكورة لقصف مدفعي متقطع ولنيران رشاشات العدو الاسرائيلي الثقيلة.

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