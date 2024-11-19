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لبنان

معارك بين عناصر "حزب الله" وقوات العدو على محور شمع - طيرحرفا - البياضة

Lebanon 24
19-11-2024 | 02:53
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لا تزال المعارك بين عناصر "حزب الله" وقوات العدو تدور بين الحين والاخر على محور بلدات شمع، طيرحرفا، البياضة ، وسط تعرض المناطق والقرى المذكورة لقصف مدفعي متقطع ولنيران رشاشات العدو الاسرائيلي الثقيلة.
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