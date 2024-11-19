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لبنان

وزير إسرائيليّ يُحدّد شروطاً لإنهاء الحرب في لبنان.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 05:26
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قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إن "اتفاق إنهاء الحرب على لبنان يجب أن يتضمن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية".
 
وأضاف: "كما ويجب أن يتضمن طرد قوات اليونيفيل التي فشلت في مهمتها".
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