وزير إسرائيليّ يُحدّد شروطاً لإنهاء الحرب في لبنان.. ماذا أعلن؟

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إن "اتفاق إنهاء الحرب على لبنان يجب أن يتضمن إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف: "كما ويجب أن يتضمن طرد قوات اليونيفيل التي فشلت في مهمتها".