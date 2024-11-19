هوكشتاين: نحن أمام فرصة حقيقية للوصول الى نهاية للنزاع

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وأضاف هوكشتاين من عين التينة: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما بوسعي للوصول إلى نهاية لهذا النزاع، ولقد أجرينا نقاشات مفيدة للغاية لتضييق الفوارق".

وأشار إلى أنّ "قرار وقف النار في نهاية الأمر يعود إلى لبنان وإسرائيل، ونأمل أنّ تُسفر الأيام المقبلة عن قرار حاسم لوقف إطلاق النار".

قال الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إنّ "الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان بناءً للغاية"، وقال: "نحن أمام فرصة حقيقية للوصول الى نهاية للنزاع والنافذة مفتوحة الان".