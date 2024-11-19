سماع صوت إنفجار.. هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دويّ انفجار في بلدة شمع سبقته أصوات إشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة.

وأشارت إلى أنّ عناصر "حزب الله" لا يزالون يتصدّون للقوّات الإسرائيليّة المتوغلة في البلدة.