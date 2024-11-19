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لبنان

سماع صوت إنفجار.. هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دويّ انفجار في بلدة شمع سبقته أصوات إشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة.
 
 
وأشارت إلى أنّ عناصر "حزب الله" لا يزالون يتصدّون للقوّات الإسرائيليّة المتوغلة في البلدة.
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