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لبنان

غارة استهدفتهما... إستشهاد المسعف ياسين فقيه وابنه حسين

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد المُسعف ياسين حسين فقيه وابنه حسين، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة أنصارية.
 
 
 
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