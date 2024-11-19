المكاري استقبل المدير الاقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، المدير الاقليمي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" للشرق الاوسط وشمال افريقيا عزالدين سعيد، ترافقه مديرة مكتب الوكالة في بيروت أسيل طبارة، في حضور مستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف.واشار سعيد في تصريح على الاثر، الى ان "اللقاء تطرق الى تغطية مجريات الحرب الدائرة في لبنان"، لافتا الى أنه شكر المكاري على "الدور الذي تقوم به وزارة الاعلام من اجل حماية الصحافيين، وتوفير كل السبل للقيام بعملهم بشكل حر ومستقل، في ظل الظروف التي تستدعي تأمين الحماية لهم نظرا لخطورة الاوضاع على الأرض".وتمنى "السلامة لجميع الصحافيين وعدم تعرضهم للأذى اثناء تغطياتهم الاعلامية".