بالأرقام.. وزير الإقتصاد يكشف عن الخسائر بسبب الحرب

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وأشار إلى أنّ "إسرائيل تصرعلى حرية الحركة في لبنان تحت ذريعة حق الرد"، موكداً أنّ "لا أحد في لبنان على استعداد لمنح إسرائيل حرية الحركة".وحول الخسائر في لبنان بسبب تداعيات الحرب، أوضح سلام أنّها "تقدر ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى خسارة أكثر من 500 ألف فرصة عمل". (العربية)