تطوّر جديد.. الأرجنتين تبلغ اليونيفيل بسحب قواتها من جنوب لبنان

نقلت رويترز عن المتحدث باسم قوة "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي إن الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بانسحابها من القوة جنوب لبنان.



Advertisement

ورفض المتحدث التعليق بشأن سبب سحب العسكريين، وأحال السؤال إلى حكومة الأرجنتين. وقال تيننتي ردا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة عن هذا الأمر "طلبت الأرجنتين من العسكريين التابعين لها العودة".ورفض المتحدث التعليق بشأن سبب سحب العسكريين، وأحال السؤال إلى حكومة الأرجنتين.

وقالت اليونيفيل في وقت سابق إن هناك "ضغوطا غير مقبولة تمارس عليها عبر قنوات مختلفة".



ورفض جنود حفظ السلام مغادرة مواقعهم على الرغم من إصابة أكثر من 20 شخصا في الشهرين الماضيين وإلحاق أضرار بالمنشآت تلقي قوات اليونيفيل باللوم فيها على الجيش الإسرائيلي.



وأضاف: "الفكرة هي البقاء. لذا لا نقاش حول الانسحاب بالمرة". (رويترز)





