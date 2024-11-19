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لبنان

هل من تقييدات على الحوالات المالية من الخليج إلى لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 14:59
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أوضح مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" أنّ بعض الشركات المالية بدأت تدقق أكثر من المعتاد في حجم الحوالات المالية التي يتم إرسالها من الدول العربية خاصة الخليجية إلى لبنان، وذلك بالنسبة إلى الحوالات المالية الضخمة والكبيرة.
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وأوضح المصدر أن عددًا من الأشخاص التمسوا هذه الإجراءات الجديدة التي وصّفها المصدر بأنّها إجراءات احترازية قد تمنع تمويل مجموعات مسلحة في لبنان في وقت يفرض شبه حصار بري وجوي على لبنان.
المصدر: خاص لبنان24

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