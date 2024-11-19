هل من تقييدات على الحوالات المالية من الخليج إلى لبنان؟

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وأوضح المصدر أن عددًا من الأشخاص التمسوا هذه الإجراءات الجديدة التي وصّفها المصدر بأنّها إجراءات احترازية قد تمنع تمويل مجموعات مسلحة في لبنان في وقت يفرض شبه حصار بري وجوي على لبنان.