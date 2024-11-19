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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"حزب الله".. ماذا استهدف بـ"الصواريخ"؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:28
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نفذ "حزب الله"، اليوم، عمليتين جديدتين استهدفتا مواقع لجيش العدو الإسرائيلي.

فعند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء، شنّ هجومًا جويًا باستخدام سربٍ من المسيّرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت الأهداف بدقة.
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وعند الساعة 09:15 من مساء اليوم الثلاثاء، استهدف تجمعًا آخر لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام بصليةٍ صاروخية.
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