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فعند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء، شنّ هجومًا جويًا باستخدام سربٍ من المسيّرات الانقضاضية على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت الأهداف بدقة.وعند الساعة 09:15 من مساء اليوم الثلاثاء، استهدف تجمعًا آخر لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام بصليةٍ صاروخية.