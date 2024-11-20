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لبنان

أرسلان عرض وتيمور جنبلاط التطورات الراهنة

Lebanon 24
20-11-2024 | 00:57
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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط يرافقه مستشاره حسام حرب، بحضور مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي جاد حيدر، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة محلياً وإقليمياً، وخصوصاً العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزّة، وملف الإخوة الوافدين إلى مناطق الجبل، حيث تمّ التأكيد على كل البنود المطروحة في لقاء "خلوات القطالب" في بعذران.
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واستبقى أرسلان ضيوفه إلى مائدة العشاء.
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