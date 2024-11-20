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لبنان

إنفجارات سمعت في كفرشوبا.. ما طبيعتها؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 02:44
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أفادت معلومات "لبنان 24" عن أن الانفجارات التي سُمعت في كفرشوبا صباح اليوم قد تكون ناجمة عن قيام العدو الإسرائيلي بتفجير عدد من المنازل.

وكانت المعلومات قد أشارت إلى أن كفرشوبا تعرضت قرابة التاسعة من صباح اليوم لغارة جوية هي الرابعة منذ السابعة صباحا والتي تنفذها الطائرات الحربية المعادية.
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