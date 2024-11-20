Advertisement

لبنان

مهمات الدفاع المدني جراء العدوان منذ مساء أمس

Lebanon 24
20-11-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1281014-638676964690464476.png
Doc-P-1281014-638676964690464476.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت  المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عن "عدد المهمات في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس حتى الساعة من صباح اليوم. 

محافظة الجنوب
Advertisement
 الصرفند
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للجيش اللبناني عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقل شهيد و ٣ جرحى الى المستشفى فيما تولت جهات اخرى نقل جثماني شهيدين وعدد من الجرحى الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة. 

 جويا
- الكشف على موقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية بجانب مركز الدفاع المدني اللبناني دون تسجيل وقوع اصابات.

محافظة النبطية
- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة زفتا.

ضاحية بيروت الجنوبية
- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج البراجنة.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2024-11-20
06:02 | 2024-11-20
06:00 | 2024-11-20
05:50 | 2024-11-20
05:48 | 2024-11-20
05:44 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24