مهمات الدفاع المدني جراء العدوان منذ مساء أمس

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عن "عدد المهمات في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس حتى الساعة من صباح اليوم.محافظة الجنوبالصرفند- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للجيش اللبناني عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقل شهيد و ٣ جرحى الى المستشفى فيما تولت جهات اخرى نقل جثماني شهيدين وعدد من الجرحى الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة.جويا- الكشف على موقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية بجانب مركز الدفاع المدني اللبناني دون تسجيل وقوع اصابات.محافظة النبطية- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة زفتا.ضاحية بيروت الجنوبية- اعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج البراجنة.خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".