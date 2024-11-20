وزير الدفاع في اليرزة مقدما لقائد الجيش التعازي بالعسكريين الشهداء

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي قدم التعازي بالعسكريين الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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