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لبنان

وزير الدفاع في اليرزة مقدما لقائد الجيش التعازي بالعسكريين الشهداء

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:10
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي قدم التعازي بالعسكريين الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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