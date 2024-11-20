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لبنان

بري يدعو الى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:51
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع  نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 25 تشرين الثاني 2024  الساعة 12 ظهراً .


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