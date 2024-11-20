بري يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني هاميش كاول .

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