أوضاع النازحين بين المرتضى والخير

استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية ـ الصنائع ، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وتداولا السبل الضامنة لحفظ كرامة اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وقراهم بفعل همجية العدوان الإسرائيلي.

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