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لبنان

أوضاع النازحين بين المرتضى والخير

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:13
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 استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية ـ الصنائع ، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وتداولا السبل الضامنة لحفظ كرامة اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك منازلهم وقراهم بفعل همجية العدوان الإسرائيلي.
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