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لبنان

حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ سكان المناطق الساحلية بين دير عمار وعرمان شعروا باهتزازات قويّة.

وبحسب المعلومات، تبيّن أنّ صيادين كانوا يستعملون أصابع ديناميت بكميّات كبيرة لصيد الأسماك، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.
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20/11/2024 15:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24

اهتزازات

ديناميت

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