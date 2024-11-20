حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ سكان المناطق الساحلية بين دير عمار وعرمان شعروا باهتزازات قويّة.



وبحسب المعلومات، تبيّن أنّ صيادين كانوا يستعملون أصابع ديناميت بكميّات كبيرة لصيد الأسماك، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.