الخارجية الفرنسية: "حزب الله" ربما هو من نفذ الهجوم على "اليونيفيل" أمس

أعلنت الخارجية الفرنسية عن تعرض قوات فرنسية تعمل ضمن قوة اليونيفيل في لبنان لإطلاق نار يوم أمس دون وقوع إصابات.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "حزب الله ربما هو من نفذ الهجوم على اليونيفيل أمس".

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ورأت الخارجية الفرنسية أنه "من الضروري السماح للجنود الدوليين بحرية الحركة وضمان سلامتهم".