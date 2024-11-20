Advertisement

لبنان

كلاس عزى العماد عون بشهداء الجيش

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1281082-638677037744765718.jpg
Doc-P-1281082-638677037744765718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عزى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس قائد الجيش العماد جوزاف عون و عائلات شهداء "الجيش الابطال"، طالبا "لارواحهم الرحمة و الراحة الأبدية و الصبر لأهاليهم"، مقدرا "التضحيات الغالية التي يبذلها الجيش في سبيل لبنان".
Advertisement

وقال:"لبنان الثكيل يصرخ : كل جندي  يرتفع شهيدا  هو فداء عن كل لبنان!  لبناننا المنتفض ابدا قاهر،  بحره ساحر ،  بره جائر، جوه طاهر،  أبدا ثائر ..  مرفوع الرأس، قوي القلب، مبروك الخاطر. يومياتنا : شهقة على بلد، حرقة على شهيد ، لهفة على ولد، وردة على ضريح..! رجواتنأ : صلوة و دعاء  طرقة على الصدر  أحر من جمر ، دقة على باب  السماء، أن يبقى لنا رجاء و يبعد عنا كل قبيح  ويحفظ لنا لبنان وطنا للكرامة والشهادة و الإباء، وحصنا منيعا يحميه جيش رايته الشهامة، عنوانه العزة و الفداء ..!"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-11-20
08:19 | 2024-11-20
08:13 | 2024-11-20
07:53 | 2024-11-20
07:15 | 2024-11-20
07:06 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24