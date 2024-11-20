كلاس عزى العماد عون بشهداء الجيش

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عزى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس قائد الجيش العماد جوزاف عون و عائلات شهداء "الجيش الابطال"، طالبا "لارواحهم الرحمة و الراحة الأبدية و الصبر لأهاليهم"، مقدرا "التضحيات الغالية التي يبذلها الجيش في سبيل لبنان".وقال:"لبنان الثكيل يصرخ : كل جندي يرتفع شهيدا هو فداء عن كل لبنان! لبناننا المنتفض ابدا قاهر، بحره ساحر ، بره جائر، جوه طاهر، أبدا ثائر .. مرفوع الرأس، قوي القلب، مبروك الخاطر. يومياتنا : شهقة على بلد، حرقة على شهيد ، لهفة على ولد، وردة على ضريح..! رجواتنأ : صلوة و دعاء طرقة على الصدر أحر من جمر ، دقة على باب السماء، أن يبقى لنا رجاء و يبعد عنا كل قبيح ويحفظ لنا لبنان وطنا للكرامة والشهادة و الإباء، وحصنا منيعا يحميه جيش رايته الشهامة، عنوانه العزة و الفداء ..!"