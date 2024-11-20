بدعم من المجلس النرويجي للاجئين.. مبادرات تنموية في صيدا

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أعلن رئيس بلدية صيدا، الدكتور حازم خضر بديع، عن مبادرتين جديدتين قدمهما المجلس النرويجي للاجئين (NRC) لدعم مدينة صيدا حيث تم تركيب خزانات مياه إذ تضمنت المبادرة الأولى تقديم 16 خزان مياه بسعة 2000 ليتر لكل منها، مع قواعد حديدية ومستلزماتها، تم توزيعها على 8 مراكز ضمن نطاق المدينة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير احتياطي مائي للأهالي في حال حدوث أزمة انقطاع المياه، مع التزام بتعبئة الخزانات بشكل دوري.وشملت المبادرة الثانية تركيب 82 لوحاً شمسياً على سطح مبنى البلدية، مما يسهم في تخفيض استهلاك المازوت لتوليد الطاقة بنسبة تصل إلى 50%.وشكر الدكتور بديع المجلس النرويجي على هذه الخطوات الإنمائية التي تخفف من أعباء الخدمات البلدية، خصوصاً مع تزايد عدد السكان واللاجئين في المدينة.من جهة أخرى، أشار بديع إلى استمرار شرطة البلدية وفرق الطوارئ في إزالة المخالفات، بما يشمل الخيم والمقاهي غير المرخصة والعوائق الحديدية. كما تواصل البلدية تنظيف أقنية الصرف الصحي استعداداً لموسم الأمطار، إضافة إلى أعمال الكنس والتنظيف في مختلف أحياء صيدا القديمة وشوارعها، وصولاً إلى الكورنيش البحري، بدعم من صندوق التكافل البلدي. (الوكالة الوطنية للإعلام)