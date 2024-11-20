"إنماء طرابلس والميناء": ذكرى الاستقلال بلا رئيس تتطلب وحدة الصف

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رأت جمعية "إنماء طرابلس و الميناء"، في بيان، أنه "للمرة الثالثة على التوالي تأتي ذكرى الإستقلال من دون رئيس للجمهورية "، داعية النواب الى "الإسراع في إنجاز هذا الإستحقاق لما له من أهمية على الصعيد الداخلي و الخارجي، لا سيما في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب".وطالبت في هذه المرحلة بـ"خطاب واحد جامع"، آملة أن "تكون هذه المناسبة فرصة تاريخية لملء هذا الفراغ تحفظ بذلك لبنان من المخاطر الكبيرة التي تهدده وتتربص به و تعيد للمؤسسات هيبتها و تضع لبنان على سكة التعافي رأفة بالوطن و المواطن".وأكدت أننا "سنبقى نؤمن بلبنان الرسالة و بالأمل لعبور الصعاب و الوصول إلى شاطئ الأمان مهما عظمت التحديات". (الوكالة الوطنية للإعلام)