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لبنان

"إنماء طرابلس والميناء": ذكرى الاستقلال بلا رئيس تتطلب وحدة الصف

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:37
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رأت جمعية "إنماء طرابلس و الميناء"، في بيان، أنه "للمرة الثالثة على التوالي تأتي ذكرى الإستقلال من دون رئيس للجمهورية "، داعية النواب الى "الإسراع في إنجاز هذا الإستحقاق لما له من أهمية على الصعيد الداخلي و الخارجي، لا سيما في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب".
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وطالبت في هذه المرحلة بـ"خطاب واحد جامع"، آملة أن "تكون هذه المناسبة فرصة تاريخية لملء هذا الفراغ تحفظ بذلك لبنان من المخاطر الكبيرة التي تهدده وتتربص به و تعيد للمؤسسات هيبتها و تضع لبنان على سكة التعافي رأفة بالوطن و المواطن".
وأكدت أننا "سنبقى نؤمن بلبنان الرسالة و بالأمل لعبور الصعاب و الوصول إلى شاطئ الأمان مهما عظمت التحديات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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