عن "تسوية لبنان".. هذا آخر كلام رسميّ إسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنَّ "تل أبيب على تواصل مع الأميركيين بشأن تسوية محتملة في لبنان"، وأضاف: "من وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة، يمكن التوصل إلى نتيجة. في أي اتفاق نتوصل إليه، سيكونُ علينا المحافظة على حريتنا في العمل ضد لبنان إذا كانت هناك خروقات. علينا أن نكون قادرين على التحرك في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم المشكلة، لأننا تعلمنا الكثير من واقع البنى التحتية الهائلة التي وجدناها على الأرض في لبنان وغزة، بعد 7 تشرين الأول، ولن يُسمح لهذه المنشآت بالنمو مرة أخرى، ولن يُسمح لها بالتطور إلى تهديد مرة أخرى".

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وتابع: "لا يمكننا أن ندفع ثمن ذلك من أمننا، وأمن مواطنينا، مع تنازلات عن سيادتنا. مع ذلك، ما يجب التأكيد عليه هو أننا نريد التوصل إلى اتفاق يمكن أن يصمد أمام الاختبار من الوقت".

كذلك، قال جدعون إن "هناك فرصة لإنهاء الإحتلال الإيراني للبنان وإعادة لبنان إلى اللبنانيين"، مُرحباً بـ"قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كيانات إيرانية، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية والمكونات المستخدمة لانتاج الأسلحة النووية الإيرانية".