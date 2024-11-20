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لبنان

للمرة الثانية.. "الحزب" يستهدف تجمعًا لجنود الإحتلال في الخيام

Lebanon 24
20-11-2024 | 08:13
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أعلن حزب الله في بيان أنّ استهدف عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
 
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