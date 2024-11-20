18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جشي: إسرائيل تسعى لزعزعة البيئة المقاومة بمجازرها
Lebanon 24
20-11-2024
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك النائب حسين جشي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، في جولة إعلامية شملت عدداً من المواقع المستهدفة في مدينة صور، التي تعرضت لعدوان إسرائيلي مستمر. ورافق جشي في جولته عشرات المراسلين والمصورين ضمن الجولات الدورية التي ينظمها حزب الله للإعلاميين والصحافيين العاملين في تغطية الأحداث في جبل عامل. تهدف هذه الجولات إلى كشف الحقيقة وراء الروايات الإسرائيلية الكاذبة، التي تدعي استهداف بنى تحتية للمقاومة.
Advertisement
الجولة، التي شملت زيارة حي الآثار، جادة الرئيس نبيه بري، وشارع قرطاج، ركزت على المباني السكنية والمرافق الاقتصادية التي دمرها العدوان. وفي محطاتها، تحدث النائب جشي عن الطبيعة العدوانية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن العدوان يستهدف السكان المدنيين والمنشآت الاقتصادية بهدف الضغط على بيئة المقاومة وتفكيك روابطها. وأضاف أن الاحتلال يسعى لتحويل الاعتداءات إلى "إنجازات" سياسية بعد فشله العسكري الواضح على الأرض.
وأشاد جشي بمواقف حزب الله الثابتة في هذه المواجهة، والتي عبّر عنها سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، والمتمثلة في الحفاظ على سيادة لبنان ووقف إطلاق النار. وأضاف: "حزب الله ملتزم بإعادة الإعمار كما فعلنا في عدوان نيسان 1996 وعدوان تموز 2006"، مشيراً إلى العهد الذي قطعته المقاومة بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لإعادة بناء المناطق المتضررة، وجعلها أجمل مما كانت.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الحاج محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، اعتبر جشي أن هذا التصعيد يمثل "جريمة" من قبل الاحتلال، مبيّناً أن اغتيال عفيف لا يحقق أي إنجازات للإسرائيليين، بل يعكس عجزهم عن تحقيق أهدافهم في الميدان رغم الإمكانيات العسكرية التي يملكونها، بما في ذلك الطائرات والأسلحة المتطورة الممولة من الولايات المتحدة الأميركية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
13:28 | 2024-11-19
19/11/2024 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
10:02 | 2024-11-20
20/11/2024 10:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ حزين: وفاة أحد نجوم "أراب آيدول" في ظروف غامضة عن عمر ناهز 30 عاماً.. فمن هو؟!
Lebanon 24
خبرٌ حزين: وفاة أحد نجوم "أراب آيدول" في ظروف غامضة عن عمر ناهز 30 عاماً.. فمن هو؟!
08:29 | 2024-11-20
20/11/2024 08:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:54 | 2024-11-20
البلدات الجنوبيّة في مرمى العدوان الإسرائيلي.. إليكم آخر المستجدات
13:14 | 2024-11-20
القومي دان الفيتو الأميركي: يمنح إسرائيل صكاً مفتوحاً لإبادة شعب فلسطين
13:00 | 2024-11-20
مفاجآت فعلها "حزب الله" ضد إسرائيل.. ما هي؟
12:58 | 2024-11-20
قيومجيان: هوكشتاين لا يفاوض بل ينقل أجوبة حزب الله لإسرائيل
12:55 | 2024-11-20
الجميل بحث مع لودريان في آخر التطورات حول مساعي وقف اطلاق النار
12:50 | 2024-11-20
مياه لبنان الجنوبي: باشرنا بالاجراءات اللازمة لإعادة تأمين تغذية صور بالمياه
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
20/11/2024 20:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 20:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 20:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24