وزير الصحة يكشف عدد الأطفال الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان

كشف وزير الصحّة فراس الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن "231 طفلا شهيداً في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي و1339 طفلا جريحاً".

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أضاف الأبيض في كلامه لـ "الجزيرة"، أنّ " العدوان الإسرائيلي يستهدف المدنيين خاصة من النساء والأطفال"، مشيراً إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يحظى بدعم دولي يمكّنه من الإفلات بجرائمه من العقاب".تابع: " توحش العدوان الإسرائيلي يتجلى في استهدافه المتعمد للمدارس والمستشفيات ودور العبادة".وعن وضع الكوادر الطبية، أوضح الأبيض أنّ "المنظومة الصحية صامدة في وجه العدوان ونتحدى الاحتلال بإعادة افتتاح المستشفيات واستمرار حملات التطعيم"، متابعاً " تقديرنا أن المنظمات الدولية تقدم أقل من واجبها لحماية المستشفيات والكوادر الطبية".وحول المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في لبنان، قال: "ننتظر ردا قريبا من المبعوث الأمريكي ونتابع بحذر ألاعيب المفاوض الإسرائيلي".