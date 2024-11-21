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لبنان
"هواتف ملغومة" في لبنان!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-11-2024
|
12:15
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عُلِم أنَّ وكلاء معنيين باستيراد الهواتف الذكية في لبنان فوجئوا بـ"أجهزة ملغومة" دخلت لبنان ولا تتضمن نظام تشغيل أصلي، ما يجعل المواطن يقع ضحية جهازٍ غير جيد.
وذكر مصدر معنيّ بالقطاع أنّ تلك الأجهزة تحمل علامات تجارية عالمية، فيما تبين أن بعضها لم تُدفع عليه الرسوم الجمركية، ما يجعل استخدامها غير متاحٍ لوقتٍ طويل.
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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