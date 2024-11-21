"هواتف ملغومة" في لبنان!

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عُلِم أنَّ وكلاء معنيين باستيراد الهواتف الذكية في لبنان فوجئوا بـ"أجهزة ملغومة" دخلت لبنان ولا تتضمن نظام تشغيل أصلي، ما يجعل المواطن يقع ضحية جهازٍ غير جيد.وذكر مصدر معنيّ بالقطاع أنّ تلك الأجهزة تحمل علامات تجارية عالمية، فيما تبين أن بعضها لم تُدفع عليه الرسوم الجمركية، ما يجعل استخدامها غير متاحٍ لوقتٍ طويل.