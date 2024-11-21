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لبنان

بالصور.. آلية للجيش تعرضت لحادث سير في بيروت

Lebanon 24
21-11-2024 | 02:05
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرض آلية عسكرية للجيش لحادث سير قرب ساحة الشهداء.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث تسبب في سقوط 6 إصابات.
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