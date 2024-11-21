بصليات صاروخية.. هذه آخر عمليات حزب الله ضد الجيش الاسرائيلي

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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 7:30 من صباح اليوم الخميس 21-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.كما أعلن الحزب في بيان آخر ان عناصره استهدفوا أيضا تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.كما استهدف عناصر حزب الله تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخيّة.