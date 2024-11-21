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لبنان

إنذار إسرائيلي إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية (صور)

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:37
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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا الى جميع السكان المتواجدين في مبان محددة من حدث بيروت وحارة حريك طالبا منهم الإخلاء.
 
وطلب أدرعي من سكان هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
 
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