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لبنان

تحذير إسرائيلي جديد لسكان الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:37
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وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدًا للمتواجدين في المباني المحددة في الخرائط والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: 
- الحدث
- حارة حريك
 
وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء منازلهم فوراً.
 
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