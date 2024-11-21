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لبنان

عمليات حزب الله مستمرة... بيانات تكشف التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:13
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أعلن حزب الله، اليوم الخميس، أنه "شن عند الساعة 06:00 من صباح اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة".
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كما أعلن حزب الله انه "شن عند الساعة 07:30 من صباح اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقة".


‏واستهدف عند الساعة 13:00 من ظهر اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.
 
الى ذلك، استهدف عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم موقع الإنذار المبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، بصلية صاروخية.
 
وتصدى "الحزب" عند الساعة 01:20 من ظهر اليوم لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 900 في أجواء القطاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.
 
وأعلن انه "استهدف عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم وللمرة الأولى، قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، شرقي مدينة أشدود، بصلية من الصواريخ النوعية.
 
واستهدف عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

كما استهدف "الحزب" عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الرابعة، بصليةٍ صاروخيّة.

                                                   
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