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لبنان

من غرفة العمليات التابعة لـ"الحزب".. بيان مهم!

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:16
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 صدر عن غرفة "عمليات "المقاومة الإسلامية"، البيان الآتي:

"استكمالا للبيان الصادر بتاريخ 20-11-2024 حول الاشتباك مع قوّة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا وتدمير مدرعة، تفيد غرفة عمليات المُقاومة الإسلامية بالآتي: 
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-  رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية تسلل قوة من جيش العدو الإسرائيلي إلى أحد المنازل في الجهة الغربية من بلدة طيرحرفا.

-  فتح مجاهدونا النار على المنزل الذي تتحصن فيه القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافات متوسطة ثم جرى استهداف المنزل بالأسلحة المباشرة ما أدى إلى تدمير أجزاء من المنزل على القوة.

-  حاولت قوّة من جنود جيش العدو مدعومة بآلية مدرعة التقدّم لإخلاء الإصابات من المكان.

-  جرى استهداف المدرعة بالأسلحة المباشرة ما أدى إلى تدميرها، وعاود مُجاهدونا تمشيط المكان المُستهدف باستعمال الأسلحة الرشاشة. (البيان رقم 17 الصادر عند الساعة 07:00 من مساء الأمس).

-  اعترف جيش العدو بعد الحادثة بساعات، بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، فيما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مقتل 6 جنود في الكمين.

-  من بين القتلى ضابط وجندي من الكتيبة 13 (غولاني) وجندي من وحدة "ماغلان"، بالإضافة إلى عالم آثار كان يُرافق القوّة تحت مسؤولية قائد اللواء "للتعرف على المنطقة" بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي".
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