أمانة الاعلام في حزب "التوحيد": وهاب لم يدل بأي تصريح لقناة "المنار"

أوضحت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان "أنه يتم تداول تصريح منسوب لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لقناة"المنار"، فيما في الواقع لم يدل بأي تصريح على الإطلاق والخبر المتداول غير صحيح".

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