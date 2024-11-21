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لبنان

بقيمة 10 مليون دولار.. هبة عاجلة إلى لبنان

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:05
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تبلّغ وزير الطاقة وليد فيّاض من السلطات العراقية عبر شركة النفط العراقية SOMO هبة جاهزة للبنان بقيمة 15 مليون ليتر غاز أويل بقيمة 10 مليون دولار، على أن يتم إجراء الترتيبات اللازمة لتسلمها.
 
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