"حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ



Advertisement كما أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخيّة".

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه استهدف "تجمعًا لقوات جيش العدوّ الإسرائيلي، في قاعدة عين زيتيم، بصليةٍ صاروخيّة".