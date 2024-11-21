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لبنان

سكاف: التنازلات اصبحت مطلوبة

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:54
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كتب النائب غسان سكاف، عبر منصة "أكس": "في ذكرى استقلال لبنان الحادية والثمانين، تهدم كل شيء وانهار كل شيء. واحد وثمانون سنة حافلة بالاخفاقات وطوفان الأخطار وتحلل ‎الدولة وشلل السلطة، ولم نتعلم كيفية الحفاظ على ‎استقلال بلاد الأرزـ بل أمعنا في تفتيته".
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وقال: "في ذكرى الاستقلال، نفتقد رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين، في ظل أحداث تمعن في تغييب ‎لبنان عن مجزرة ترتيب ‎شرق أوسط جديد في غمرة مفاوضات وراء الكواليس غيبت لبنان قسرا، وفي ظل ‎شرعية دولية تحتضر وعدالة جنائية تنازع وقانون دولي بات حبرا على ورق".

أضاف: "اليوم، التنازلات أصبحت مطلوبة ووحدة الصف حتمية، فلنعد جميعا إلى كنف الدولة ونمنع الانزلاق إلى كفن الدولة، وإلا سنصل إلى الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال أشلاء".
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