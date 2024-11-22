أنباء عن توغل إسرائيلي داخل دير ميماس.. ودعوة للسكان لعدم الخروج من منازلهم

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان درون مُعادية حلّقت فوق بلدة دير ميماس داعية السكان إلى عدم الخروج من منازلهم.وأفادت أنباء عن توغل الجيش الاسرائيلي داخل دير ميماس بالاضافة إلى تواجد آليات العدو في هورا وديرميماس وبالقرب من محطة مرقص.