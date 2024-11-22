عن دور فرنسا في وقف الحرب على لبنان.. هذا ما تريده إسرائيل

لفتت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "إسرائيل تصر على ألا تكون فرنسا جزءا من اتفاق التسوية مع لبنان أو اللجنة الدولية".

ونقلا عن مصادرها، قات القناة الإسرائيلية أن "إسرائيل ترفض أي دور لفرنسا في تسوية مع لبنان بسبب مواقف إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون المناهضة لإسرائيل".