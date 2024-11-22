مولوي: التمسك بالشرعية يحفظ السيادة ويحقق الأمان

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كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه في "إكس": "إليكم يا أبناء وطني، يا أبناء الإستقلال، يا من هم كلهم للوطن. بالوحدة الوطنية والعمل معا على بناء الدولة وتطبيق القانون نحمي لبنان، بالتمسك بالشرعية نحفظ السيادة ونحقق الأمان، معا نبني لبنان ونعيد فرحة الإستقلال".