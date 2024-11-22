بشأن الحرب مع لبنان... ماذا يُريد الإسرائيليّون؟

أكد استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هناك غالبية في الجمهور الإسرائيلي تؤيد التسوية مع لبنان.



وأظهر الاستطلاع أنّ 57% يؤيدون جهود التوصل إلى تسوية، بينما يعتقد 32% أنه يجب توسيع العملية البرية، فيما أجاب 11% أنهم لا يعرفون. (الميادين)