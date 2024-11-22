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لبنان

بشأن الحرب مع لبنان... ماذا يُريد الإسرائيليّون؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:39
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أكد استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هناك غالبية في الجمهور الإسرائيلي تؤيد التسوية مع لبنان.

وأظهر الاستطلاع أنّ 57% يؤيدون جهود التوصل إلى تسوية، بينما يعتقد 32% أنه يجب توسيع العملية البرية، فيما أجاب 11% أنهم لا يعرفون. (الميادين)
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