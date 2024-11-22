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لبنان

قرب محطة محروقات... إستهداف دراجة نارية

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية في النبطية الفوقا قرب محطة محروقات.
 
 
وعملت فرق الإسعاف على نقل جثة شهيد إلى المستشفى.
 
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غارة

النبطية الفوقا

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