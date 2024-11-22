نقيب الصيادلة: لا استقلال الاّ في العبور الى الدولة القوية

اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن "الاستقلال يحلّ مفرّغاً من مضامينه حال كل السنوات منذ ما سمّي بالاستقلال، مع فارقٍ أنّه مشظى بالدماء والتشرّد والاجرام هذا العام".



واعتبر أن "لا قيامة للبنان، ولا كرامة للبنانيين، ولا استقلال الاّ في العبور الى الدولة القوية السيّدة الضامنة لكافة مكونات الوطن".

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