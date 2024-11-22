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لبنان

حاصباني من مؤتمر مالطا: لمنع استعمال لبنان منصة للحروب

Lebanon 24
22-11-2024 | 12:01
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وشدد النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصبان، في كلمة القاها في منتدى حزب الشعب الاوروبي في مالطا، ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على "أهمية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حلول مستدامة في لبنان تمنع استعماله منصة للحروب، التي تنطلق منه او تشن عليه، عبر تطبيق القرارات الدولية، والحفاظ على الديموقراطية والحريات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بحسب الدستور".
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وتطرق إلى "ضرورة دعم لبنان بإعادة النازحين السوريين في ظل النزوح الداخلي الذي يضيف على لبنان تحديات جديدة"، لافتاً إلى أن "ثمة ٤٠٠ الف نازح سوري عادوا طوعا إلى سوريا بسبب الحرب في لبنان، وهذا إثبات انه من الممكن ان يقوموا بذلك من دون عوائق".

 
وتناول حاصباني الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة، والحرب القائمة بين ايران وإسرائيل والتي يدفع ثمنها الشعب اللبناني من خلال وجود سلاح "حزب الله" كذراع للنظام الإيراني في لبنان، ومقاربة وحدة الساحات، وأكد "ضرورة تحييد لبنان من هذا الصراع".

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