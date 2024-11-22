"إسعاف النبطية".. نشاطٌ إغاثي واجتماعيّ مستمر وسط الحرب

قال المدير التنفيذي لجمعية "إسعاف النبطية" مهدي صادق لـ"لبنان24" إنَّ الجمعية تهتم بانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى إثر الغارات الإسرائيلية التي تطال مدينة النبطية، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت أكثر من 197 مهمة إنقاذية منذ بدء توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان اعتباراً من 23 أيلول الماضي.

وذكر صادق أنَّ الجمعية نقلت 54 جريحاً بالإضافة إلى 14 شهيداً، مشيراً إلى أن "إسعاف النبطية" يهتم أيضاً بتقديم المعونات الغذائيّة للسكان المتواجدين ضمن المدينة، كما أنه يتابع شؤون النازحين من أبناء النبطية في المناطق اللبنانية الأخرى.

وأوضح صادق أن إسعاف النبطية منح النازحين خارج النبطية بطاقات شراء الكترونية يمكن استخدامها في مختلف المتاجر ضمن البلدات والمدن والقرى المختلفة.