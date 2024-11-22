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لبنان

خلف: صمت مدو يقطعه دوي انفجارات مجرمة

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:31
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كتب النائب ملحم خلف، اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس":  "الاستقلال...لا عيد ولا حتى ذكرى. صمت مدو يقطعه دوي انفجارات مجرمة. كان الله في عون لبنان واللبنانيين".
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