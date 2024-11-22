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لبنان

السفير السعودي التقى كتلة "اللقاء التشاوري".. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-11-2024 | 16:03
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إستقبل السفير السعودي لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، على العشاء في مقر إقامته في اليرزة اليوم، كتلة "اللقاء التشاوري النيابي المستقل"،والتي تضم النواب: الياس بو صعب ، إبراهيم كنعان ، آلان عون وسيمون ابي رميا.
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وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية. (الوكالة الوطنية) 
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