السفير السعودي التقى كتلة "اللقاء التشاوري".. هذا ما تم بحثه

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وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية. (الوكالة الوطنية)